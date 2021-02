Google Discover se ha convertido en una herramienta clave en el entorno Android: permite a sus usuarios ver contenido relacionado con sus intereses , que se infieren a partir de los datos registrados por el ajuste Actividad en la Web y en Aplicaciones . Aunque muchas personas optan por no utilizar esta función, es importante saber que es posible activarla o desactivarla siempre que queramos, así como personalizar su uso a nuestra medida. Conoce cómo activar Google Discover en tus dispositivos móviles.

Cómo activar Google Discover en tus dispositivos móviles

En primer lugar, accede a la aplicación de Google y, a continuación, pulsa en el botón 'Más'. En su interior encontrarás el apartado 'Ajustes' y, dentro de esta opción, deberás entrar en la categoría de 'General'. El siguiente paso es pulsar en el apartado 'Discover' y, una vez dentro, activar o desactivar el interruptor. En caso de desactivar, no podrás deslizar hacia la izquierda en la pantalla de tu teléfono, ya que no habrá nada que mostrar. Si decides dar macha atrás y volver a usar estas funciones, simplemente repite este proceso y activa la herramienta.



En cuanto a las diferencias entre la búsqueda de Google y el uso de Google Discover, desde Google explican que, en el caso de la búsqueda en Google, los usuarios escriben términos de búsqueda para encontrar información útil relacionada con su consulta. En cambio, Discover funciona de una manera distinta: "no devuelve resultados sobre una consulta que hace un usuario, sino que el contenido que muestra se basa principalmente en lo que los sistemas automatizados de Google consideran que interesa al usuario". Además, el contenido de Discover se actualiza periódicamente, ya sea para mostrar contenido web más reciente o para adaptarse a los cambios en los intereses de los usuarios.