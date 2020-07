Rastrear un móvil que se ha perdido o apagado es posible

Aprende cómo se rastrea un móvil y cómo encontrar un móvil perdido

En el caso de Android, existe una aplicación llamada 'Find my Device' que suele venir integrada en este tipo de terminales, a través de Google Play Services (también puede descargarse de Google Play Store). Con esta aplicación, que puedes usar desde un ordenador, podrás localizar tu teléfono cuando no lo encuentres, ya que es posible ordenar que éste emita un fuerte sonido. También podrás crear una nueva contraseña y llamar al terminal, entre otras cosas. Además, el propio servicio de Google te permite administrar tu teléfono de forma remota, por lo que, si no fuera posible recuperar tu dispositivo, siempre puedes 'limpiarlo' de información.

En el caso de iOS, también existe una aplicación pensada específicamente para encontrar tu iPhone. se llama 'Find my iPhone' y viene integrada con estos smartphones. En caso de pérdida o robo, tendrás que utilizar otro dispositivo con el mismo sistema operativo para poder encontrar tu teléfono. En la configuración de tu teléfono, entra en 'ID de Apple' y luego en 'Find My'. Una vez dentro, activa 'Find My iPhone' si está desactivado, y no cambies esta configuración. Habilita también 'Búsqueda sin conexión' y 'Enviar última ubicación' para que puedas saber dónde dejaste tu teléfono por última vez en caso de que Internet no esté activado