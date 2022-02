Meta , la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha advertido de que si no puede compartir los datos de sus usuarios en Europa con EEUU cerrará sus plataformas en el Viejo Continente. La gran cuestión es: ¿cuánto perdería la empresa de Mark Zuckerberg si dejara de operar de ofrecer sus servicios a este lado del Atlántico?

No obstante, hay que señalar que en el último trimestre de 2021 , las ganancias de la empresa de Mark Zuckerberg alcanzaron los 9.105 millones de euros, un 8% menos que en mismo periodo de 2020.

"No tenemos absolutamente ningún deseo ni planes de retirarnos de Europa", ha comentado la compañía estadounidense, que ha incidido en que "si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos (…) probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa".