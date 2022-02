Zuckerberg advierte de un cierre de Facebook e Instagram en Europa si no puede transferir datos de usuarios a EEUU

"Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [Cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa", ha alertado Meta. No obstante, la compañía ha reconocido que esta medida sería contraria a sus propios intereses, y que "afectaría material y adversamente" a su negocio, su situación financiera y sus resultados de operaciones.