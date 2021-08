De Elliott Gunton a Machete: ¿cuáles son los grupos de hackers más famosos del mundo?

La delincuencia no conoce límites y, claro está, una herramienta tan poderosa y democratizada como Internet no puede ser una excepción a la regla. Por eso desde hace mucho se habla de los peligros de lo que se ha hecho llamar ciberdelincuencia , que supone, básicamente, la comisión de actividades ilegales en el contexto digital. Las distintas leyes de cada país se adaptan poco a poco a esta situación, pero la revisión debe ser constante: los grupos de hackers y ciberdelincuentes se encuentran en constante movimiento y evolución, y los usuarios solemos ir varios pasos por detrás.

La mejor manera de mantenernos a salvo en la red y evitar ser víctimas de ciberdelitos es el conocimiento. Todos los problemas que surgen en la red en este sentido parten de personas que se encuentran en distintos extremos: de un lado, los ciberdelincuentes y, de otro, las víctimas. Sin los primeros no será necesario ser tan cautelosos en nuestro uso de Internet, pero la realidad nos obliga a tomar medidas diariamente para evitar delitos como estafas, extorsiones, casos de ciberacoso...

La 'carrera' de Elliott en la ciberdelincuencia comenzó con tan solo 16 años , cuando pirateó a la empresa de telecomunicaciones TalkTalk. Desde entonces se le han atribuido muchos más delitos relacionados con robo de información personal, falsificación, lavado de dinero con criptodivisas, pirateo de cuentas de Instagram de famosos, estafa... No es el caso más discreto de ciberdelincuencia, pero sí nos demuestra lo que una persona con conocimientos y poca empatía puede llegar a conseguir.

Evgeniy fue el creador del malware GameOver ZeuS , que alcanzó una difusión muy considerable y que llegó a infectar millones de ordenadores en todo el mundo. El robo (y rescate) de datos le permitió recabar con ello una importantísima cantidad de dinero . Se dice que el Gobierno ruso se interesó por su red para fines relacionados con política internacional, algo que el Ejecutivo de este país jamás ha confirmado pero que explicaría por qué, a pesar de conocerse su identidad (cosa que no fue nada fácil), parece imposible que la justicia de otros países, como Estados Unidos, puedan echarle el lazo. Actualmente vive en una pequeña ciudad del mar negro en Rusia rodeado de lujos.

The Equation Group es el nombre informal de la unidad Tailored Access Operations (o TAO) de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos . Su función es recabar información relacionada con la guerra cibernética. En un principio su existencia fue un secreto de Estado pero en 2015 se les relacionó con la organización dos tipos de malware de espionaje: EquationDrug y GrayFish. Se dice que estuvieron detrás de Stuxnet, un gusano que afectó al programa nuclear iraní y, en general, podemos decir que se trata de un grupo de hackers de estado, una especie de ejército en el campo de batalla digital.

Luego llegó The Shadow Brokers, un grupo que se conoció en 2016 pero del que no se sabe casi nada, incluyendo su origen. Una de sus actividades consistió en crear una supuesta subasta en la que el ganador recibiría varias de las herramientas empleadas por Equation Group. El resultado fue la filtración de vulnerabilidades de seguridad como EternalBlue, EternalRomance y otras, básicas para la creación de los casos de ransomware Wannacry y NotPetya que tanto dieron que hablar en su día. Su gran 'logro' fue nutrirse de The Equation Group y vender sus secretos al mejor postor.