Trucos y consejos para evitar ser víctima de un ciberdelito

Más allá de invertir en productos de seguridad que detecten software malicioso , que te notifiquen cualquier intento sospechoso de acceso a tus cuentas o información… parte importante del trabajo para protegernos ante posibles delincuentes en la red pasa por ser conscientes de que nosotros somos el primer filtro. Por eso, debemos tener claro qué información debemos compartir y cuál no, qué nivel de seguridad es necesario en nuestras contraseñas , cómo podemos salvar nuestra información en espacios secundarios para evitar perderla para siempre…

- La estadística es tu amiga y, por eso, conviene que sepas cuáles son los delitos informáticos más frecuentes . Por ejemplo, es relativamente común la suplantación de identidad (es decir, hacerse pasar por otra persona, exista o no) para cometer otros delitos, como estafas, extorsiones, acosos… Por tanto, el primer filtro que debes marcarte es el personal: desconfía de desconocidos como regla general, porque existen auténticos especialistas en extraerte información de forma natural y sin que te des cuenta.

- No solo las personas pueden hacerse pasar por otras: también existen ataques de pishing que suelen consistir en hacerte llegar correos electrónicos con apariencia de pertenecer a alguna empresa o marca conocida, solicitándote información personal o pagos de dinero. Ante la duda, llama a la empresa original. También puedes observar la dirección de correo del remitente (suele contener caracteres extraños y no tener la extensión de la empresa a la que hace referencia el email).

- No compartas tus contraseñas con nadie, tómate un tiempo para crear claves que sean difíciles de conocer y de descifrar, y evita usar la misma contraseña para todo. Puede que te suponga más trabajo crear estas contraseñas, pero también lo estarás poniendo más difícil a los ciberdelincuentes. Además, intenta no escribir tus contraseñas y dejarlas en entornos en los que otras personas puedan tener acceso a ellas: nunca sabes quién puede usarlas en tu contra. Tu entorno cercano tampoco debe conocer esta información: pareja, familiares directos, amigos… Es preferible que solo tú tengas acceso a tus espacios personales en el entorno digital.

- No abras correos o mensajes ni documentos adjuntos de fuentes desconocidas. Ante la duda, elige ser conservador. Cuidado también con las terceras personas que puedan hablarte en distintos espacios (redes sociales, chats, etc.), ya que se trata de la forma más frecuente de ser víctima de extorsiones, acosos y fraudes. NI qué decir tiene que no debes compartir jamás imágenes o datos íntimos con desconocidos.