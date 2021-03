Hades, el videojuego independiente que ha eclipsado a las grandes producciones de 2020

Y es que Hades ha conseguido alzarse como el mejor título en casi todos los certámenes, en casi todas las quinielas y en casi todas las listas de medios especializados en videojuegos de todo el mundo. Y todo con unos gráficos muy sencillos, pero con un diseño artístico extraordinario y una jugabilidad endiablada. Y se trata de un juego de un estudio independiente, que ha sido capaz de imponerse a enormes producciones como The Last of Us Parte II, del gigante Naughty Dog, o el superventas Spider-Man's Miles Morales de Insomniac Games.