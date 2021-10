De esta colaboración surgió el ofrecimiento por parte de Frank de acoger a Ibai en Tailandia si este se decidía a ir a visitarle. "Me comprometo a ir. Acepto la invitación, me apetece", dijo Ibai entonces. Pero parece que este viaje puede producirse en pocos meses y el streamer vasco no iría solo a visitar el santuario de animales de Frank Cuesta. El periodista deportivo Siro López, habitual también en las retransmisiones de Ibai, se ha apuntado al viaje.