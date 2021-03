Instagram impide que los adultos escriban Mensajes Directos a menores de 18 años si no les siguen

Instagram ha anunciado hoy en un comunicado la puesta en marcha de una serie de novedades que llegan a la red social y que van dirigidas a proteger a sus usuarios más jóvenes. Entra estas novedades destaca la función que evita que las personas adultas puedan escribir Mensajes Directos a los menores de 18 años si estos no les siguen. Con esta medida se pretende combatir el acoso infantil dentro del a red social.

Según ha comunicado la compañía, cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que a su vez no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo, con el objetivo de "proteger a los adolescentes del contacto no deseado con otros adultos". Como red social propiedad de Facebook trabaja en el cifrado de extremo a extremo, Instagram realiza esto sin acceso al contenido de los Mensajes Directos.