LinkedIn se rinde a la censura China y cierra su sede en el país

La empresa ha anunciado que lanzará a finales de año una nueva aplicación de empleo independiente para este país, denominada InJobs, que no incluirá un canal social ni la capacidad de compartir publicaciones o artículos, según ha informado El País. Esta propuesta de LinkedIn llega después de que la versión "localizada", que creó para China de su portal en febrero de 2014, no haya conseguido "cumplir con los requisitos del Gobierno chino en las plataformas de Internet", como pretendía en un primer momento. “Si bien apoyamos firmemente la libertad de expresión, adoptamos este enfoque para crear valor para nuestros miembros en China y en todo el mundo", declaró entonces, Mohak Shroff, vicepresidente de ingeniería de la compañía.

La compañía asegura que dicha estrategia le permitió durante todos estos años ayudar a sus usuarios en China a encontrar un trabajo, compartir y ofrecerles información, aunque con matices. “Hemos tenido éxito en ayudar a los miembros chinos a encontrar trabajos y oportunidades económicas, pero no hemos alcanzado los mismos logros en los aspectos más sociales de compartir y mantenerles informados”. Por ello, y ante las presiones, han decidido plantear una aplicación específica para el gigante asiático.

En marzo de este año, el regulador de internet de China reprendió a LinkedIn por no controlar correctamente el contenido político, según publicó The New York Times. Los funcionarios pidieron a la compañía que realizara una autoevaluación y ofreciera un informe a las autoridades.