Margrethe Vestager, el látigo de las tecno lo vuelve a hacer: multa por tercera vez a Google con 1.490 millones

La comisaria de Competencia de la Unión Europea,es vista como el azote de las empresas de TI estadounidenses. Incluso Trump ha señalado que es una enemigo de los EEUU. Reconoce que no tiene cuenta en facebook para no entrometerse en lo que hacen sus hijos., cuando todavía estaba estudiando la carrera de Económicas en Copenhague. No es casual que debutara tan joven: sus padres fueron fundadores del partidode centro, según explica la web especializada Xataka. A los treinta accedió al cargo de Ministra de Educación y Asuntos Eclesiásticos a través del Partido Social Liberal, considerado también "de centro" liberal, y terminó siendo la viceprimer ministra de Dinamarca. De ascendencia luterana y criada en un colegio público rural tiene tantos admiradores como enemigos por su gestión.