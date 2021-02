Abel Torres tiene 10 años, pero ya se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Gran Turismo en nuestro país. Se trata de un famoso videojuego de conducción de PlayStation que cuenta, desde hace años, con sus propias competiciones, nacionales e internacionales, al más alto nivel y en el que no es raro que compitan pilotos de coches reales, que quieren probar sus habilidades en la competición virtual. Abel es el simracer (piloto virtual) mas joven de Europa y, probablemente, del mundo.



Pero esa juventud no le ha impedido a Abel fichar por uno de los clubs de simracing de nuestro país, el Team Fordzilla, ni enfrentarse a 800 pilotos en las clasificatorias para la final de la Copa del Rey de Gran Turismo. Puede que no tenga edad para conducir, pero eso no es un impedimento a la hora de ponerse a los mandos de un coche virtual y competir en los trazados más duros del mundo gracias al videojuego. “Esto es historia del simracing. Nunca jamás, en todo el mundo, un niño de 10 años había logrado lo que este fin de semana ha alcanzado Abel", cuenta José Iglesias, capitán del Team Fordzilla.