Con 19 años , no tienen duda de como labrar su futuro. Zeltia y sus compañeros se inician con huertos ya robotizados. La tecnología los libera de tareas como regar o eliminar malas hierbas. Un proyecto piloto de éxito en este centro de formación rural de Coristanco, en A Coruña.

Pero la innovación no cesa. Las pantallas ofrecen la cantidad de leche ordeñada al momento. El peso exacto de una lechuga y a la hora de cortar leña, se optimizan recursos. Por eso Manuel no quiere dejar de formarse. Hizo sus prácticas en esta explotación, donde Adolfo lleva toda la vida. Pero quiere que haya relevo. No entienden otro modo de vida.