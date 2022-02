“ Meta no tiene ninguna intención de renunciar al mercado europeo ”, o dicho de otro modo, Mark Zuckerberg está muy lejos de la idea de cerrar servicios como Facebook e Instagram en Europa , como se había sugerido a lo largo de la pasada semana después de que trascendiesen distintas informaciones aludiendo a esta posibilidad y apuntando a que el empresario estadounidense lo llevaría a cabo si la UE no atiende a sus demandas: modificar la legislación para poder transferir datos de usuarios de Europa a EEUU.

En este sentido, lo que hizo Zuckerberg no fue lanzar ningún órdago o amenaza de cierre. Lo que hizo fue trasladar a los inversores los riesgos existentes si la UE no cambia esa normativa comunitaria , que se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que anuló, en julio de 2020, la normativa ‘Private Shield’ , la cual regulaba hasta el momento la transferencia de datos de usuarios entre países. Con ello, entró en vigor en este aspecto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario, –en marcha desde 2018–, y que prohíbe a las empresas procesar los datos de los ciudadanos europeos fuera de la UE ; algo que no solo Zuckerberg define como un problema, sino también múltiples empresas de prestigio que operan tanto desde el extranjero como desde la propia UE.

Lo explica Adsuara señalando que “ no habrá un metaverso, sino muchos metaversos ; porque no dejarán de ser servicios que prestarán muchas empresas, como lo hacen ahora las empresas de redes sociales o de videojuegos”. En este sentido, señala, “tendrán que contemplarse en los futuros Reglamentos europeos de Servicios y Mercados Digitales, que están actualmente en tramitación (DSA y DMA)”.

Un hipotético cierre de sus servicios en Europa resulta prácticamente impensable, para la tranquilidad de sus adeptos, pero de producirse, eso sí, “afectaría no solo a la comunicación entre particulares, sino a muchas empresas que se dan a conocer a través de estas redes sociales”. “Beneficiaría a las plataformas que compiten con Facebook e Instagram”, indica Adsuara, quien insiste, no obstante, en que no cree que sea siguiera “algo imaginable” este cierre, porque “es un problema que no sólo afecta a Meta, sino a todas las empresas de fuera de la UE”.