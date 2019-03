El gran hermano digital en ''una sociedad de hipervigilancia'': Lo saben todo sobre ti

"Estamos en una sociedad de hipervigilancia, todos estamos sometidos a una vigilancia constante, silente, casi imperceptible en la que no somos conscientes de toda la información que tienen de nosotros. Si alguien nos dijera que el Estado nos va a poner un policía que nos persiga a todas partes, que escuche nuestras conversaciones que se siente a cenar a nuestro lado, no lo consentiríamos. Y sin embargo, en realidad esta actividad la estamos dejando reflejada en nuestra actividad con los dispositivos móviles, con las aplicaciones que usamos y en las redes donde compartimos nuestra vida privada".

Rafael García, responsable del área internacional de la Agencia Española de Protección de Datos, rechaza el término espiar, porque es "un poco exagerado y quizá confunde. lo que es cierto que las grandes empresas y no solo las del mundo de internet manejan gran cantidad de datos personales, una tendencia que se ha potenciado enormemente en los últimos tiempos". Sin embargo, eso no quiere decir, en principio, "que esa actividad sea subrepticia o ilegal, como parece indicar el termino espionaje, aunque sí, admite, que "se han dado casos de que algunas de estas grandes compañías han hecho uso de estos datos sin que hayan informado a las personas que estos se utilizaban. "

Legislar en tiempos de 5G a velocidad analógica

¿Quiénes nos protegen? ¿cómo? ¿por qué nos sentimos tan vulnerables con una legislación laxa, que llega tarde, mientras en la mesilla de tu salón un asistente virtual manda tu voz a no sé sabe bien a qué base de datos, ni para qué. Para Llaneza legislar sobre estos asuntos "es complicado en el mundo líquido , porque cuando has regulado una realidad surge una nueva y te la han cambiado por completo. Pero la experta también critica a "nuestros políticos y legisladores", cada vez "más preocupados por cuestiones inmediatas , o de dar titulares o de pegarse entre sí que de dedicarse a los temas verdaderamente importantes para la ciudadanía."

"Nos están espiando, porque esa información que recopilan, una es pública y otra no. La diferencia está en que cuando hacemos uso de un servicio, por ejemplo un operador de telecomunicaciones, ellos saben los datos de las llamadas, lo necesitan para facturarnos y prestarnos el servicio. Otros datos no son necesarios y los recopilan a través de los servicios gratuitos para luego venderlos segmentado a los anunciantes. Son gratuitos entre comillas , porque realmente se financian con nuestros datos."

"Estoy seguro de que no lo somos. La industria informática pone en el mercado productos y servicios que no son seguros, que en el mejor de los casos no están hechos con la mala idea de robarte información o son fácilmente hackeables." Y no son los únicos responsables, sino también las autoridades y asociaciones de consumidores, porque para Adsuara "no hay ninguna autoridad nacional o europea que obligue a los servicios o productos que se ofrecen en internet a pasar una auditoría de seguridad, entonces resulta que hay aplicaciones en las tiendas de Apple o de Android que en sí mismas son malware o tienen graves agujeros de seguridad y nosotros nos enteramos cuando ya ha ocurrido algún escándalo."