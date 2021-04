Procedimiento para reclamar a Phone House si tus datos personales han sido filtrados

Los ciberatacantes publicaron un mensaje donde adjuntaban algunas capturas donde se mostraban datos personales como DNI's, número IMEI, correo o la dirección y explicaban que contaban con varias "bases de datos que contienen información privada (nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, dirección, nacionalidad...) de más de 13 millones de clientes y empleados de The Phone House ". Los hackers pedían un rescate para no hacer públicos todos esos datos y amenazaban con publicar toda la información en su blog público de la darknet , además de enviarla "a todos vuestros socios y competidores".

¿Qué puedo hacer si mis datos han sido filtrados?

Ya puedes comprobar si tus datos han sido filtrados , gracias a la web Have I Been Pwned . Esta web ha añadido a su base de datos los datos filtrados (además del de otras muchas filtraciones). Si introduces tu número de teléfono o tu mail, la web te avisa si tus datos se han filtrado.

Todavía no hay ningún comunicado oficial por parte de The Phone House, pero la cadena de tiendas podría enfrentarse a una larga cadena de sanciones. Y es que el Reglamento de Protección de Datos (GRPD) establece que "toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del RGPD tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos".



Para que pueda haber indemnización tiene que haber responsabilidad por parte de la empresa custodia de los datos en la filtración. No haber puesto los medios necesarios para no sufrir un ataque como el que ha ocurrido puede ser motivo suficiente para la sanción.



La RGPD obliga a las empresas a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos las brechas de seguridad que puedan afectar a los derechos y libertades de las personas en el plazo de 72 horas desde que tengan conocimiento de ella (se desconoce si Phone House ha notificado el incidente) y notificar a las personas afectadas pro la filtración para que puedan tomar medidas de protección.



Si has podido constatar que tus datos se encuentran entre la información filtrada, puedes demandar a Phone House mediante un procedimiento civil. Y, por supuesto, sería una buena idea cambiar tus contraseñas.