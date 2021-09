Rozy, la influencer virtual que factura 800.000 dólares al año: ¿quién y cómo se creó?

Rozy es surcoreana, tiene 22 años y, aunque no existe, es una influencer virtual muy popular

Acumula más de 100 patrocinadores y va a cerrar el año 2021 con una facturación de mas de 800.000 dólares

Rozy no se cansa, no enferma, no envejece y puede estar en cualquier parte

Ya no nos sorprende que algunos influencers, esos jóvenes que dominan las redes sociales y cuentan con millones de seguidores, facturen inmensas fortunas gracias a anunciar productos o conseguir patrocinios de grandes empresas. Lo que no es tan común es que esas cifras las acumule una influencer que en realidad, no existe. Rozy es una influencer 100% virtual, esta generada por ordenador, pero eso no la impide triunfar en las redes sociales.

Es cierto que no se trata de la primera influencer creada por ordenador. Ya habíamos conocido otros casos como el de Lil Miquela, la primera chica virtual en triunfar en Instagram, o el de David, nuestro propio influencer virtual español.

Rozy, la influencer virtual con 22 años para siempre

A Rozy la creó empresa surcoreana Sidus Studio X en el año 2020, y la lanzó a las redes como una joven de 22 años que tendrá esas edad para siempre. Ahora, las cuentas en las redes sociales de Rozy ya cuentan con más de 100 patrocinadores y, según cuenta la revista Squaire, terminará el año 2021 con una facturación total que roza los 800.000 dólares.

La cuenta de Instagram de esta peculiar inflluencer cuenta ya con mas de 75.000 seguidores y sigue creciendo. En ella aparece en toda clase de lugares idílicos, posa con las prendas de ropa más actuales y muestra toda clase de productos de las marcas que la patrocinan. Y ella nunca se cansa, aunque tenga que viajar de una punta a otra del mundo en menos de 24 horas. Rozy no se queja, no gasta dinero en dietas ni se va a afiliar a ningún sindicato. Porque es virtual.

Y es que tener a una influencer virtual tiene muchas más ventajas que contratar los servicios de una influencer de carne y hueso. Además de los ya mencionados, Baek Seung Yeop, el CEO de Sidus Studio X enumera otros cuantos: "Rozy no envejece, no enferma, no descansa y no necesita vacaciones. Además puede simular ser parte de una fiesta o estar en una playa paradisíaca a miles de kilómetros". Por ejemplo, en una de sus fotos podemos ver que ya ha "visitado" Sevilla:

La influencer digital surcoreana saltó a la fama en julio de 2021 gracias a su aparición en una publicidad en televisión. Desde ese entonces le llegaron una gran cantidad de contratos publicitarios y su éxito se ha disparado como la espuma.

Cómo se creó a Rozy

El CEO de la compañía de publicidad cuenta que para crear a Rozy los diseñadores no utiizaron ningún modelo humano, sino que está creada en 3D desde cero: "a la generación MZ (Millenials y Z surcoreanos) no le gusta ni tener que ocultar sus defectos ni revelarlos" y afirma que "Rozy no tiene un solo defecto en su cuenta de Instagram y eso transmite una inquietante sensación de naturalidad”.