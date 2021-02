Los 'influencers' españoles con más seguidores: ¿Cuánto ingresan Dulceida, Ibai Llanos o El Rubius ?

Paula Gonu es una de las pocas que ha confesado cuánto gana en YouTube: unos 13.600 euros al mes

Ibai Llanos defiende tributar en España: “Me da igual lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre"

El 41% de los españoles ve "atractivo" montar su propio negocio ahora o en un futuro próximo

Durante las últimas semanas, en las redes sociales y en los programas de televisión ha estado presente el debate sobre la fuga de 'influencers' españoles a Andorra para declarar menos impuestos. Esta controversia se ha producido desde que El Rubius anunciase a través de sus redes que se mudaba a Andorra junto a su pareja ya que, según él, necesitaba un cambio en su vida.

"Llevo los diez años de mi carrera como 'youtuber' pagando aquí. Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", comentaba el 'influencer' en uno de sus directos en Twitch.

Nada más conocerse la noticia, las redes se han posicionado a favor o en contra de esta decisión. Además, a raíz de este debate también ha surgido la curiosidad para saber cuánto ganan estos jóvenes que levantan pasiones entre los más jóvenes en las redes sociales. Sin embargo, son muy pocos los que se atreven a decir exactamente cuánto ingresan al mes o al año para así evitar polémicas y críticas que les puedan salpicar.

Paula Gonu

Paula Gonu es una de las pocas que no ha rehuido de la polémica. La barcelonesa ha confesado ante todos sus seguidores cuánto suele cobrar al mes sin ningún tipo de tapujo. Paula Gonu cuenta en su perfil de Instagram con más de dos millones de seguidores, 136,7 mil seguidores en Twitch y 1,56 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Fue precisamente en esta última red social donde la joven publicó un vídeo en el que explicaba cuánto ganaba y en qué trabajos recibía estos ingresos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🐭PAULA GONU (@paulagonu)

En febrero de 2020, la joven de 27 años confesaba que en el último mes había ingresado por su trabajo en YouTube 15.062 dólares. Es decir, unos 13.600 euros. "Me parece muchísimo dinero. Yo, antes de trabajar en Youtube, he tenido trabajos normales en los que he cobrado un sueldo normal, de 5,40 euros o 6,20 euros la hora", explicaba ella misma en el vídeo publicado.

A estas cifras habría que sumarle las recibidas por su trabajo en su cuenta de Instagram, su participación con marcas de moda y belleza y los trabajos en los que cede su imagen en la creación de productos suyos como libros de lectura.

El Rubius

El Rubius ha sido el último en avivar este debate y en despertar las informaciones que develan cuánto pueden ganar al mes o al año los jóvenes que trabajan como 'influencers' en las redes sociales. Con sus con 39,5 millones de seguidores en YouTube y 5 millones de 'followers' en Twitch, los ingresos anuales de El Rubius están estimados en 4,3 millones de euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de el rubius WTF (@elrubiuswtf)

Este cálculo elaborado por la web SocialBlade sitúa al joven español en el puesto 14 de los 'influencers' mejor pagados a nivel mundial. Al tener estos ingresos y vivir en España, debe gravarse el 47% a partir de los 300.000 euros ganados al año. Por su parte, en Andorra tan solo debería declarar el 10% de los ingresos una vez superados los 300.000 euros.

Dulceida

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, es otra de las 'influencers' que siempre ha querido evitar la pregunta sobre cuánto gana con su trabajo en las redes sociales. "No voy a decir lo que gano o lo que dejo de ganar. A nadie le debería de interesar. Cada persona tiene su caché. Depende de la campaña pides una cosa u otra. Hago muchas cosas gratuitas por apoyar marcas pequeñas. Hay unas tarifas estándar, pero siempre depende de la marca y de la acción", respondía en uno de sus vídeos publicados en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Sin embargo, uno de los últimos estudios llevado a cabo por 'Betway' calcula que con sus 2,8 millones de 'followers' en Instagram, Dulceida cobra 6.000 euros por cada publicación. Es decir, la marca que colabora con Dulceida debe pagarla más de 6.000 euros para que la catalana promocione sus productos y se los recomiende a sus más de dos millones de seguidores a través de las redes sociales.

TheGrefg

TheGrefg es otro de los 'youtubers' que levantó ampollas cuando comunicó a sus seguidores su decisión de mudarse a Andorra. David Cánovas es uno de los jóvenes que más apoyo cuenta en Twitch y siempre se ha mostrado un fiel defensor de todos aquellos que deciden mudarse a Andorra para declarar menos impuestos en España ya que no e nada claro que haya que “donar la mitad de lo que gana porque ame a su país”. Con todo esto, en el mes de octubre de 2020 se estima que el joven murciano ganó la friolera cifra de 100.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TheGrefg (@grefg_official)

Ibai Llanos

Al contrario que todos sus compañeros de profesión, Ibai Llanos ha levantado el aplauso de las redes sociales al mostrarse un firme defensor de declarar sus impuestos en España. El joven vasco cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, 3,6 millones de usuarios lo siguen en Twitter y en Twitch cuenta con más de 5,6 millones de 'followes'. Además, el joven está considerado como uno de los tres mejores 'streamer' del mundo. Con todo esto, la empresa de servicios financieros CashNetUsa calcula que Ibai Llanos cobra más de un millón de euros al año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

“Me da igual lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero. Me parece un buen acto tributar aquí”, comentaba el 'influencers' en uno de sus directos.

El 41% de los españoles ve "atractivo" montar su propio negocio ahora o en un futuro próximo

El 41% de los españoles cree que emprender o tener su propio negocio es "una oportunidad muy atractiva" para llevarla a cabo ahora o en un futuro próximo, según se desprende del informe global de emprendimiento de Amway 2020. Sin embargo, el informe señala que España "sigue estando por debajo de los niveles de emprendimiento de otros países de Europa y del resto del mundo".

También pone de relieve que las cuatro opciones más valoradas por los españoles a la hora de montar su negocio propio son el comercio electrónico y el comercio tradicional, según el 48% de los encuestados; pero también la venta a través de redes sociales o la venta directa, según el 39% de las respuestas.

El estudio remarca que la última opción es la que más ha crecido tras la pandemia. Teniendo en cuenta la edad, el 35 de los encuestados considera que las empresas que más triunfan son las que tienen un desarrollo online.

Preguntados por los beneficios de emprender, no solo valoran la idea de ser sus propios jefes y trabajar en algo que les apasiona, sino que el 54% de los entrevistados agradece tener el control de su agenda laboral y el poder distribuirse el trabajo libremente.

Para el 50% de los encuestados, emprender resulta "una forma perfecta de conseguir ingresos extra". No obstante, la obtención de capital suficiente es "la mayor barrera a la que se enfrentan", según el 44% de los encuestados. También les preocupa cómo recuperar la inversión en un periodo de tiempo razonable (32%) o el miedo al fracaso (31%).

La vicedecana de la facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Académico Asesor de AGER, Ana María Romero, ha afirmado que, pese al covid, "los españoles siguen queriendo emprender para ser su propio jefe y poder trabajar en algo que realmente les apasiona".

"Estos resultados son muy alentadores, porque los emprendedores desempeñan un papel clave para mejorar el empleo e impulsar la prosperidad económica y el bienestar de la sociedad, más aún tras la pandemia", ha añadido.