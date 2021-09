'Ser padres en la era digital' pretende construir una relación familiar saludable con las tecnologías

En su libro 'Ser padres en la era digital', María Zabala plantea nuevas formas de construir la relacion familiar con la tecnología, porque el foco no está tanto en el tiempo que pasan frente al dispositivo, si no en el tipo de contenidos que ven y en cómo es cada persona. “El tiempo que pasan frente a las pantallas no es tiempo perdido”, según la autora, lo importante es saber gestionarlo y distribuirlo bien y siempre con un diálogo en familia.