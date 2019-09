Del Stalkerware, cómo espiar el móvil de tu pareja, al espionaje remoto a manos de los Estados

Stalkerware no es un término de la nueva saga de Star Wars. No. Se trata de un tipo de software cuyo nombre no es casualidad: proviene de los términos "programa" y "acosador", por lo que deja clara su intención. Es una aplicación que se usa hoy para espiar a las personas a través de su teléfono móvil. Lo usan parejas para poder saber dónde están y qué es lo que escribe la pareja en su whastsapp.