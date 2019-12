Treasure Rangers, el videojuego cargado de valores que visibiliza el autismo

La idea de Treasure Rangers surgió hace algo más de dos años en la cabeza de Jon Cortazar, conocido desarrollador independiente de nuestro país , al que esta problemática le tocaba muy de cerca: “Yo soy el director del estudio, pero también soy padre de un niño con autismo. Así, como no podía ser de otra manera, formo parte de asociaciones y en redes sociales soy bastante activo sobre el tema, pero cómo no voy a querer yo en mi trabajo del día a día crear una obra con una persona de esas características, para favorecer la inclusión y que lo pueda jugar todo el mundo. Hemos estado buscando el aliado perfecto para poder lanzar un proyecto tan especial y hablando del tema con Playstation España a finales del año pasado les encantó el concepto y enseguida se unieron al barco.”

Un chico con autismo, uno más en la pandilla



Treasure Rangers es un juego que fusiona plataformas y exploración, en el que el jugador conoce las aventuras de un grupo de cuatro amigos, en el que conoceremos a Randy, un chico con trastorno de espectro del autismo (TEA). Randy es uno más de la pandilla y tiene sus habilidades y sus problamas: “El juego cuenta con una pandilla de cuatro personajes y los otros personajes tienen sus propias habilidades, hay alguno que es más fuerte que los demás, por ejemplo y puede arrastrar más peso, hay otro que es el más ágil. Randy es el que más memoria tiene de todos en el grupo y es el que mejor se orienta por las cuevas. Hay varias pistas y símbolos en las cuevas y él es el único que es capaz de recordarlas, y esto es fundamental para abrir puertas o desactivar una serie de mecanismos que ayudarán al equipo a progresar en la aventura. Sin él no sería posible”.



Aunque no todo es fácil para Randy: “Por otro lado, el personaje tiene sus problemas. Por ejemplo, no puede entrar en habitaciones con muchos enemigos o con mucho ruido porque se anula, comienza a taparse los oídos porque recibe demasiados estímulos y comienza a caminar muy lento porque no puede progresar. Entonces los otros personajes tienen que ayudarle para despejar esa zona y ayudarle a cruzar. Otro ejemplo es cuando Randy se encuentra con unas mariposas y se queda mirándolas, entonces se queda abstraído y se para. Entonces otro personaje del juego tiene que espantar las mariposas, y así ayuda a Randy a volver a recuperar el foco y que continúe la aventura. Hilamos esas diferentes capacidades y las hacemos parte del juego para que la gente las interiorice en un entorno completamente lúdico.”