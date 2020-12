¿Cómo protege la ley a los niños víctima de violencia de género?

Tal y como recuerda la abogada Irene Huelva, de Kernel Legal , "que la conciencia sobre la violencia machista está a la orden del día no es nada nuevo, pero pocas veces profundizamos en todas las consecuencias que esta comporta y, en concreto, en las víctimas colaterales que tenemos el deber proteger: los niños".

En cuanto a las medidas de protección al menor en caso de violencia doméstica en nuestro ordenamiento jurídico, se contemplan diversas medidas de protección del menor, de su seguridad y desarrollo en un entorno no violento.

En definitiva, se trata de velar por que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, dada la falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses. Sin embargo, "las medidas que establece el ordenamiento jurídico y la doctrina jurisprudencial no son acordadas de manera habitual por los tribunales , ni mucho menos de manera automática", recuerda la abogada.

La necesidad de crecer en un entorno "libre de violencia"

Tal y como explica Huelva, "la vida y el crecimiento del menor tienen que desarrollarse en un entorno libre de violencia y, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, pues la protección del interés del menor constituye una cuestión de orden público".

"Es posible que se den casos en que los menores no hayan sufrido ni un rasguño, en los que se llegue plantear la ponderación del derecho del progenitor. No obstante, no puede permitirse que sus hijos normalicen conductas que perciben con total naturalidad por parte de sus progenitores: un ambiente de hostil y violento en ningún caso es lugar adecuado para que un infante crezca".