Interior defenderá a las víctimas de violencia de género si denuncian amigos y familiares

El Sistema Viogén, la herramienta principal que existe en España para proteger policialmente a las víctimas que denuncian violencia machista, incorporará mecanismos para también atender a las que deciden no acudir a comisaría o no colaboran con los agentes cuando un familiar o un vecino sí denuncia ese maltrato.

Cantos ha adelantado la avanzada implementación del llamado "Formulario Cero", un proyecto para aprovechar los testimonios de los familiares o integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección, aunque la mujer no denuncie.

De las 41 asesinadas en lo que va de año, 35 no habían denunciado a su agresor, si bien, según ha explicado la comisaria, antes de este tipo de casos o de los que derivan en lesiones graves se ha detectado que hay llamadas previas de la propia mujer y "con mucha frecuencia" de terceras personas. A todas estas llamadas responden las fuerzas de seguridad ,aunque en la mayoría de los casos las mujeres deciden no acompañar a los agentes, por lo que no pueden hacer una correcta valoración del riesgo de esta víctima. Por esta razón, el Formulario Cero incorporará a Viogén la información de interés que proporcionen familiares o vecinos para tratar de ayudar a esas mujeres.