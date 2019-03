Borrar las fotos de Instagram puede tener como premio 1 año de vuelos gratis

Así pues, a cambio de deshacerse de su 'vida social' en Instagram,, incluido un acompañante por cada uno. Tal y como indica RT , lo único que hay que hacer, a parte de reducir el perfil de Instagram a la nada antes del 8 de marzo, es publicar una fotografía, en la misma red social, que muestre las vacaciones soñadas. Eso sí, es necesario etiquetar a JetBlue, utilizar la etiqueta #AllYouCanJetSweepstakes y escribir el lema "All you can".