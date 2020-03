'My corona': un grupo italiano crea la versión musical del coronavirus

La epidemia del coronavirus afecta ya a más de cien países en todo el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Más de 3 000 personas han fallecido y los casos de contagios, que no dejan de aumentar, superan ya los 106 000. En España ya se contabilizan 17 muertos y más de 600 enfermos.

Han versionado el clásico de The Knack, 'My Sharona', rebautizándola como 'My Corona', para tratar con humor la epidemia. Inician así su tema con tosidos y continúan acompañando su canción con el saxofón, la guitarra y el cotrabajo y, con mucho ritmo, continúan hablando, y cantando, sobre el tema del momento.