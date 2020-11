La Policía Nacional y Arturo Pérez Reverte inician un duelo viral en las redes a raíz de uso de nosotrxs y twit

El duelo en las redes más inesperado se ha producido hoy entre la Policía Nacional y uno de nuestros escritores más ilustres y miembro de la RAE, Arturo Pérez-Reverte. Todo comenzaba cuando la policía nacional lanzaba un mensaje en las redes para dejar claro que estaban ahí en cualquier manifestación de violencia de género. En el tuit usaron el término Nosotrxs. Algo que parece dejó perplejo a Reverte que contestó en redes que cómo se podía tomar en serio un mensaje de la Policía Nacional en un twit oficial usando el término Nosotrxs. Se preguntaba el escritor si eso no era una manera de devaluar o ridiculizar un mensaje tan importante como ese. La Policía Nacional contestó señalando que el término twit no existía como tal y mostrando un pantallazo de la propia RAE, dando las gracias por sus apreciaciones para próximos tuits. Y no twits. Entonces comenzaron los comentarios en las redes.