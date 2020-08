Una brasileña y un alemán se casan a través de una videoconferencia sin haberse conocido en la vida real

"Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella, porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correcta, además de ser hermosa. Tenemos lo mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta", señaló Timo.