Escribe diariamente mensajes de texto al número de su padre muerto y después de 4 años recibe una respuesta

"Han pasado cuatro años desde que te perdí y no pasa un día sin que te extrañe", escribió. "Lamento no haber estado allí cuando más me necesitabas, ¡pero un día tendremos la oportunidad de ver ese juego!".

"Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente automovilístico en agosto de 2014 y sus mensajes me han mantenido vivo", explica el texto. "Te he escuchado durante años y te he visto crecer más que nadie", "hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón" añade.