Los excesos de los turistas atentando contra los lugares que visitan

Un norteamericano ha sido detenido en las famosas pirámides de Egipto por fotografiarse con el trasero al aire. Ante una de las maravillas del mundo no dudo en quedarse con el trasero al aire, el turista norteamericano fue detenido. No es el primero que atenta contra la moralidad de los egipcios, por esta razón el fotógrafo danés que se sacó esta foto sobre la pirámide de Keops en actitud cariñosa con su compañera no podrá volver a pisar el país, ni los que las escalaron para colgar en las redes estas fotos.