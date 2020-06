Una ex Miss Colombia comparte sus primeros pasos tras serle amputada una pierna

“Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional, entonces, los médicos –y en familia hablamos, me dieron opciones, y yo tomé la decisión (…) de tener una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, correr, montar bicicleta”, dijo en un vídeo publicado en sus redes el día antes de la operación.

En esta ocasión reiteró a sus seguidores que tenía buen ánimo y que estaba enfrentando el reto de su recuperación con la confianza de que saldrá más fortalecida de todo esto. “Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, afirmó en la publicación que acompañó su último video.