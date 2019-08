Los problemas veraniegos del móvil y la playa: un hombre busca desesperado su teléfono sin saber que lo tiene en su espalda

Este nuevo vídeo viral ha conquistado a todos los usuarios de la Red por la particular búsqueda que realiza un hombre en la playa.

Parece que el hombre se había quedado dormido en la tumbona con su teléfono debajo de su cuerpo. Por ello, al despertarse y no encontrarlo, comenzó una búsqueda que sorprendió a la gente que le rodeaba.

El anciano buscó por todas partes: la hamaca, la toalla, el suelo, la mochila... e incluso llegó a levantar un poco la tumbona para ver si se había colado por algún hueco imposible. Pero no encontraba nada, y no porque le hubiesen robado el aparato, sino porque se le había pegado a la espalda y no se daba cuenta.