Le pidió a Baudry que cuidara de ella y, sobre todo, de Diego Fernando: " Me cuidas a mi ángel, que no tiene parangón con nada . Tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana", sentenció el 'Pelusa'.

Una jugadora de fútbol se niega a homenajear a Maradona

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", explicó la futbolista al diario Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), que no motivó ningún gesto similar.