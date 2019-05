Como es habitual, la Red no ha tardado en reaccionar a los resultados electorales que deja la jornada del 26M. Entre los candidatos que más interés han suscitado entre los creativos está la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ya ha dicho que con 19 escaños no cuenta con el apoyo suficiente para continuar en el cargo. Por tanto, Más Madrid no gobernará en la Comunidad, que parece que volverá a estar en manos del PP.