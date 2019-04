Una mujer con hijab posa frente a una manifestación antimusulmana y se convierte en viral

La imagen con la que la que Shaymaa Ismaa'eel, terapeuta con niños autistas, quería resaltar el hecho fue acompañada de una cita del profeta Muhammad que decía: "La amabilidad es una marca de fe. Los que no son amables no tienen fe." La imagen se volvió viral en la plataforma acumulando más de 100.000 "me gusta", y en Twitter, donde fue publicada más de 150.000 veces, tal y como ha confirmado la CNN.