En el control de entrada ella "no había llegado a sacar la entrada del bolso", como explica en una carta abierta en Twitter, cuando un hombre de seguridad le dijo: "Ah, no, no va a ser posible, no es posible, esto no va a pasar". El hombre no cede ni ante una compañera, que le pide que la deje pasar. "Todavía no sabía si era mi escote el que ha desencadenado el drama" explica la joven.