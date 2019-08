La emotiva historia de un padre sin recursos: teje una mochila a su hijo porque no tiene dinero para comprársela

El pequeño había perdido su mochila en un viaje escolar y pidió a su padre que le comprase otra, pero como no tenía dinero para hacerlo tuvo que buscar una solución para que su hijo no se quedase sin una mochila. Esta historia tan emotiva no ha dejado indiferente a ningún usuario, y muchos han denunciado que el hombre tenga que recurrir a tales inventos por la falta de recursos.