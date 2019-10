Una mujer se venga de su marido infiel pagándole 7.500 dólares, en concepto de honorarios, con monedas de 10 centavos

El exmarido de Brandi Lee no se imaginaba lo aparatoso que podía resultar su divorcio, nunca mejor dicho. La que fue su mujer, a modo de venganza, se encargaría de que así lo fuese pagándole en concepto de honorarios 7.500 dólares con monedas de 10 centavos. Una lección que compartiría en sus redes sociales. El motivo, una infidelidad.

Sufrir una infidelidad no es plato de buen gusto. Pero menos aún, si la tercera persona en cuestión no es una desconocida sino que pertenece a tu grupo de amigos. Brandi vivió en primera persona esta situación. Su marido s e acostó con la mujer de su mejor amigo . Ésta había sido testigo del día de su vida.

Una deslealtad que no iba a perdonar y que había dejado dos víctimas, sus dos hijos menores. La mujer que había solicitado el divorcio tras conocer la infidelidad, no dudo en planear su venganza particular tras conocer que el tribunal le ordenaba pagar, en concepto de honorarios, 7.500 dólares a su marido.