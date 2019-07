El "pequeño profesor", un niño de 12 años que cautiva con sus charlas motivadoras

Safi es conocido como el “pequeño profesor”. Comenzó a dar charlas motivadoras cuando tenía 8 años, y ahora, cuatro años después ha llegado a visitar países como Dubai y Arabia Saudí con sus iniciativas. Safi se centra sobre todo en la educación, su país tiene una tasa muy elevada de alfabetización y niños con la misma edad que Safi no acuden al colegio. Hasta el 40% de la población de Pakistán no sabe leer y unos 20 millones de niños no son escolarizados.