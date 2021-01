Una perrita se reencuentra con su familia después de pasar siete años desaparecida

Entonces el personal del centro contactó con Magdalena para notificarle el hallazgo de su mascota. Ella no podía creérselo. En una entrevista a medios locales, la dueña de Roxy aseguró que su mascota había escapado debido a que una puerta de su domicilio se había quedado abierta por error. “Estaba totalmente incrédula. De hecho, le dije que no era posible porque mi perro estaba en el sofá; entonces me di cuenta de que estaba hablando de Roxy”, dijo la mujer.