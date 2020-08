El romántico gesto de un adolescente: día y noche, sentado frente a la ventana de su novia hasta que se recuperó de coronavirus

Camila aseguró que "estaba triste de que no pudiéramos vernos, pero me dijo que estaría ahí para mí todo el tiempo". Y así fue. Desde ese momento, Collin decidió sentarse debajo de la ventana de su novia todos los días para que, pese a las restricciones de distancia que debían respetar durante su tiempo de aislamiento, pudieran pasar tiempo juntos, y no sólo de manera virtual.