Un sacerdote comparte una foto porno en el grupo de WhatsApp del catecismo

El rotativo italiano señala que las catequistas intentaron calmar los ánimos de los progenitores, aludiendo a la posibilidad de que un pirata informático hubiera hackeado el teléfono móvil del sacerdote o que alguien hubiera robado el dispositivo. Los religiosos se pronunciaron en el grupo a la mañana siguiente: "Queridos amigos, lamento lo que sucedió anoche. Esta mañana hablé con el pastor y él me aconsejó que me pusiera en contacto con la policía. Lo hice y ahora estoy esperando información precisa. Te deseo un buen día".

A los padres no acaban de convencerlos con estos argumentos. Finalmente, uno de los catequistas les comunicó: "Los superiores y la curia están tomando medidas contra el padre, que ya no estará presente en nuestra comunidad". Además, solicitaron discreción a los progenitores para que no se difundiera el incidente, pero el asunto se convirtió en la comidilla de toda el barrio de Padua, porque la imagen comenzó a compartirse en numerosos grupos de WhatsApp. Los responsables de la Diócesis correspondiente no han realizado ninguna declaración sobre el asunto.