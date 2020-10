La gran exclusiva de Iker Jiménez en ‘Informe covid’: entrevista a la viróloga china que afirma que el coronavirus salió de un laboratorio

Tras dos meses de investigación a fondo, sus conclusiones son verdaderamente alarmantes. “Ella es experta en modificación de virus. Su informe dice dónde se ha hecho este virus, cómo se ha construido , qué partes del genoma han sido manipuladas, qué virus se han usado de base… Para ella no es un accidente ”, explica el periodista. Y aclara: “Esto no lo digo yo, lo dice la disidente más importante del mundo”.

La teoría de Iker Jiménez sobre el origen del coronavirus

Iker Jiménez no cree que el virus haya sido empleado en una guerra bacteriológica ni que saliera del laboratorio a propósito. Bajo su punto de vista, el virus es de origen natural , se llevó al laboratorio de Wuhan para ser estudiado y hubo un accidente. “ Hubo una mala praxis y salió algo de ese laboratorio. No creo que haya alguien que diseñe un virus y que ataque a su propia población”, argumenta. Tampoco cree que haya “un arma bacteriológica detrás de esto”.

¿Por qué hay tantos problemas con la vacuna del covid?

La viróloga explicó por qué bajo su punto de vista, aún no se ha encontrado la vacuna y por qué no es efectiva. Según Iker, ella cuenta que este virus “tiene unas características tan especiales de mutación (lo cual rebaten otros científicos), con esos cambios tipos gripe, que hace que pase como con la gripe: que tienes que ir cambiando la vacuna porque para el año que viene no vale. Por eso parece que las vacunas no deben ser tan fáciles de lograr como nos prometían hace cinco meses”.