Javier Cantón, especialista en coronavirus que ha sido vacunado: "Sabemos que el 100% de la seguridad no la vamos a tener nunca"

Iker Jiménez ha querido saber cómo se encuentra Cantón, que ha asegurado que, por el momento, está perfecto: “Me encuentro bien, durante las primeras 24-48 horas tuve tres picos de fiebre que solvente con paracetamol. También tuve algo de cansancio y de mal cuerpo, pero después de eso, como si no me hubiese pasado nada”.