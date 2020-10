Desmontamos bulos y mitos: ni la prueba de la vela sirve para verificar la eficacia de una mascarilla ni el gel hidroalcohólico explota

Porter ha abierto entonces el semáforo para analizar las diferentes mascarillas y su seguridad. La primera a analizar se ha llevado un rojo: las de tela que venden en los supermercados no protegen si no llevan el protocolo UNE EN 0065-2020. De lo contrario no serán eficaces contra los aerosoles. Respecto a las quirúrgicas, deben llevar el logotipo CE UNE EN 14683 y las FFP2 válidas el CE UNE ENN 149-2001.