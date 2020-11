El mensaje de Marc, cuya vida cambió por culpa del coronavirus, a los jóvenes: "Yo soy joven y mira cómo estoy, no puedo ni asearme solo"

Marc Gil es la prueba de que los jóvenes no escapan del coronavirus. El técnico de emergencias se contagió a principios de abril y permaneció dos meses en coma en la UCI. Al despertar la pesadilla no había terminado, sino que solo había empezado. Marc hoy en día sufre graves secuelas que han cambiado por completo su vida.

Por ello ha querido lanzar desde 'Horizonte covid' un mensaje a todos los jóvenes. "Puedes ser o joven o mayor pero esa enfermedad no tiene edad. Los jóvenes no son conscientes. Yo soy joven y mira cómo estoy, no puedo ni asearme solo. Necesito ayuda. Yo les pediría a todos los jóvenes que hagan el favor de hacer caso porque no es broma. Es una auténtica realidad", pedía desde el programa.