Albert estalla: dice que está “harto y saturado” de Marta y ella se pasa la noche llorando en la cama

Marta le decía a su compañera de concurso que, aunque quiere “muchísimo a Albert y que podría hacer la cucharita con él”, está convencida de que no llegaría a enamorarse. “Es que yo casi no he estado tiempo sin pareja. Cuando empecé a disfrutar de la soltería estábamos medio confinados, ¡dime tú lo que he disfrutado de la soltería!”, ha dicho la que fuera una de las participantes en ‘La isla de las tentaciones’ que se fueron de la villa sin su pareja.