La recena de los residentes abrió una gran brecha en la amistad de Aurah y Samira . La canaria pedía a Tony que se quedara con ella en la mesa: “No me dejes sola”, le decía, a lo que él, que quería irse a lavar los dientes, le contestaba: “¿Sola? Pero si está la mesa llena de gente?”, peor Aurah insitía: “Es como si no hubiera nadie, porque tú eres mi otra mitad”.

Samira intervenía entonces y comenzaba el lío: “A parte que ella no ha venido aquí a hacer amigos, así que…”. Aurah confirmó sus palabras y su compañera, apuntó: “Pues yo me llevo unos amigos maravillosos”. La canaria, por supuesto, se enfadó: “Déjame hablar, porque me has tirado la pullita del siglo. Yo no vine a hacer amigos, pero otra cosa es que me haya encontrado gente con la que pueda tener una amistad”.