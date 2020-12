Aurah le pone un 'pero' a la llamada de Jesé: "Me esperaba un perdón"

Aurah se sincera sobre la llamada que recibió de Jesé Rodríguez

La última gala de 'La casa fuerte 2' nos dejó un momentazo televisivo que pasó a la historia de los realitys. Aurah Ruiz recibió la llamada del futbolista Jesé Rodríguez. La pareja lleva años siendo noticia por sus idas y venidas y en este momento atravesaban de nuevo una crisis cuando ella le encontró a él con una de sus amigas, Rocío Amar.

Aunque en el momento Jesé le habló de forma muy cariñosa, asegurándole que era de ella de quien estaba enamorado y prometiéndole delante de toda España que esta vez haría "las cosas bien", lo cierto es que a Aurah le faltaron unas disculpas públicas.

Así se lo contó a Jorge Javier Vázquez días después de haber reflexionado sobre lo que sucedió. "Me esperaba un perdón. Es lo único que esperé y no me lo dio. Esa conversación la tenemos que tener fuera. Ya bastante hizo llamando porque no me lo espetaba", confesó.

"¿Es Jesé el hombre de tu vida?", le preguntó el presentador. "Es el padre de mi hijo. Cuando pasó todo eso y fui mamá claro que lo dije. Han pasado muchas cosas y las hemos superado o dejado atrás, pero él no ha hecho las cosas bien. Él no ha hecho las cosas bien y yo le he dado la oportunidad de hacerlas bien. Jesé es una persona que puede hacerme mucho daño y hacerme muy feliz", explicó.