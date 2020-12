Aurah lo cuenta todo sobre la infidelidad de Jesé: “Cogí el palo de la piscina y le grité desde la puerta”

Marta Peñate alucina: "No le puedes perdonar algo así"

“Me pasó una cosa con Jesé que yo vi con mis propios ojos, que le pillé con una amiga mía. El sábado fue mi cumpleaños y a los dos días pasó esto y me pidió perdón”, ha dicho, dejando alucinada a Marta Peñate, que le ha dicho que “una cosa así no se puede perdonar”.

Después, el programa se ha enterado de que Aurah ha estado toda la tarde llorando por este tema y que ha pedido que la llame Jesé. Por eso, Sandra Barneda le ha preguntado en directo cómo se siente: “Me encantaría que no hubiese pasado nada de lo que pasó, que todo estuviera bien y ya está. He entrado aquí sin resolver nada y me he quedado sin saber lo que pasa fuera y eso me come mucho la cabeza”, ha dicho Aurah, que ha pasado muy mal día.