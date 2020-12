Las burlas de Cristini y Rebeca hacen llorar a Aurah: "Yo no me he metido con el cuerpo de nadie"

Cristini y Rebeca se habían metido con el físico de Aurah tras la entrada de la nueva concursante

Los primeros días de Aurah en 'La casa fuerte 2' no están siendo para nada tranquilos. Muchas de sus compañeras no la han recibido como esperaba. De hecho, aprovecharon un momento en el que no estaba para meterse con ella. Rebeca y Cristini la imititaron con el resto de residentes. Aurah ha podido ver esas imágenes y no se cortaba en llamarlas "falsas" a ambas.

En el vídeo se veía a sus compañeras metiéndose con su operación de pecho. "Me va a sacar un ojo", decía Rebeca mientras Cristini se apretaba los pechos simulando ser los de Aurah. Unas imágenes que si bien protagonizaron ellas, el resto de los residentes rieron.

Aurah les dijo en directo todo lo que pensaba. Pero lo peor vino después de una pausa del programa. Veíamos a la concursante fuera del jardín secreto totalmente destrozada.

Sandra Barneda le preguntaba entonces a Rebeca por lo sucedido. Ella no lo veía para tanto: "Hice una broma en su día. Es lo único que he dicho de ella. En la casa se han dicho cosas más fuertes de ella pero bueno, se quiere centrar en mí. Ahora he recibido todo tipo de insultos. El más grave, porque lo de la edad, lo de bruja, malvada... lo de 'medio hombre'. Hasta aquí hemos llegado".

La presentadora, no obstante, no se mostró convencida con su defensa: "Creo que las mujeres en general pueden discutir. Otra cosa es que de lo que se discuta da cierta pena. Ver a mujeres, operadas o no, que os metáis con el físico... Me parece que es un descalificarse que no".